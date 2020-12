KV Mechelen ziet Shved eindelijk potentieel waarmaken: "Een klik gemaakt, kan nog van grote waarde zijn"

KV Mechelen huurt sinds dit seizoen Marian Shved van Celtic, maar dat leek de eerste maanden uit te draaien op een floptransfer. Het ergerde Wouter Vrancken zo zeer dat hij begin december stevig naar de Oekraïner uithaalde. Enkele weken later is Shved matchwinnaar tegen Moeskroen.

Marian Shved maakte na een knappe actie de winnende treffer in de slotfase. Igor de Camargo, een andere speler die wel weet hoe te scoren, zag het graag gebeuren. "Hij werkt heel hard. Hij heeft heel veel techniek in huis. Een enorme power ook, tot en met, ongelooflijk. De Belgische competitie is natuurlijk geen Oekraïense competitie. Dat is een klein verschil. Dan kan het wel dat hij hij tijd nodig heeft om zich aan te passen."

Rob Schoofs ging dieper in op de heropleving van Shved. "Ik vind wel dat hij een klik heeft gemaakt. Ik vond dat hij het in het begin iets te makkelijk opnam en puur op zijn kwaliteiten teerde. Hij kan ons heel heel hard helpen om wedstrijden te beslissen. Zolang hij begrijpt dat de ploeg op de eerste plaats komt, kan hij nog van grote waarde zijn voor ons. De laatste weken is hij meer op het team gefocust."

Ook in kleedkamer meer betrokken

Mogelijk voelde de nieuwkomer zich ook wat alleen staan. "Als je niet speelt, is het mentaal moeilijk. Zeker als je in het buitenland zit. Als je op het veld meer betrokken bent, ga je ook in de kleedkamer meer betrokken zijn. Als dat niet zo is, ben je in de kleedkamer een beetje geïsoleerd. Nu zie je toch dat hij meer openbloeit. Hij zegt niet veel, maar hij lacht wel al meer. Ik denk wel dat het goedkomt."

Zijn technische capaciteiten kan KV Mechelen goed gebruiken. "Zijn kwaliteiten hebben we al gezien op training. Hij heeft altijd dreiging. Hij gaat naar doel, durft een actie maken. Het is belangrijk om iemand te hebben die vertrouwen heeft in zijn dribbel. Dat geeft de verdediging ook ademruimte. Vorige week deed hij ons ook opschuiven met zijn dribbels en acties."

Interim-coach Sven Swinnen kwam nog even terug op de eerdere communicatie van de eigenlijke T1. "Wouter heeft hem redelijk stevig aangepakt, maar nadien heel positief benaderd op training. Wouter heeft er goed aan gedaan om hem even op zijn plichten te wijzen. Je zag nadien dat hij zaken aan het oppikken was en dan zijn is hij samen met de stafleden aan de slag gegaan. Dat was een hele goede aanpak."