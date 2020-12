Hebben de Pro League en KBVB hun les nog steeds niet geleerd? Reglementswijziging staat garant voor vloedgolf aan rechtszaken

De Pro League wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de play-offs kunnen gespeeld worden. In dat opzicht zal een corona-uitbraak binnenkort zelfs geen reden meer zijn om uitstel aan te vragen. Maar is dat niet vragen om rechtszaken?

Heeft het Belgische voetbal de les nog steeds niet geleerd? De voorbije jaren werd ons voetballandschap bij elke beslissing overspoeld door rechtszaken. En die clubs wisten op voorhand goed genoeg wat de ‘afgesproken’ regels waren.

De Pro League wil de regels middenin het seizoen veranderen. Tot op heden kon een club die getroffen was door minstens zeven coronagevallen uitstel vragen. Dat zal binnenkort niet meer kunnen. Op die manier willen de Belgische profclubs het seizoenseinde redden.

Er is namelijk géén speling meer. Club Brugge en Antwerp FC spelen ook in 2021 Europees voetbal - voor die clubs is er geen uitwijkmogelijkheid - terwijl er deze zomer een EK op het programma staat en de internationals midden mei dus moeten worden vrijgegeven.

Concreet wil de nieuwe spelregel zeggen dat het kampioenschap, maar ook en vooral de degradatiestrijd kan worden beslist door corona. Stel je maar eens voor dat een club in een alles-of-nietswedstrijden de beloften op het veld moet sturen. En dat terwijl een andere club voor de jaarwisseling wél de mogelijkheid had om uitstel aan te vragen.

Vragen om moeilijkheden

Bij het Belgische Arbitrage voor de Sport en de Belgische Mededingingsautoriteit worden alle verlofaanvragen voor komende zomer alvast geweigerd. We weten namelijk allemaal wat er te gebeuren staat als bovenstaande scenario’s realiteit worden…