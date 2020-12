Moeskroen-trainer slaat mea culpa: "Onze eerste helft was een complete ramp, dit is mijn verantwoordelijkheid"

Na een 7 op 9 trok Moeskroen vol vertrouwen naar Mechelen voor een clash tegen een rechtstreekse concurrent. Voor de pauze gaf Moeskroen echter helemaal niet thuis. Jorge Simão wond er na afloop van de match geen doekjes om en legde de verantwoordelijkheid bij zichzelf.

Zijn ploeg raakte voor de pauze amper een bal. "Onze eerste helft was een complete ramp", stelde de trainer van Moeskroen onomwonden. "Dat waren de slechtste 45 minuten sinds mijn komst. We mogen heel blij zijn dat we slechts 1-0 achter stonden bij de rust."

Mentale aanpak

Simão schoof de schuld niet door naar de spelers. "Dit is mijn verantwoordelijkheid. Ik zeg dit niet omdat het goed klinkt. Ik heb niet het nodige gedaan inzake de mentale voorbereiding in deze match. Ik heb de spelers niet het nodige gevoel gegeven om mentaal goed in deze match te stappen. Het was geen tactisch of technisch probleem, het ging over onze mentale aanpak."

Hoe kan zoiets eigenlijk in een confrontatie met een ploeg die ook maar evenveel punten had als Moeskroen? "Ik geef niets om onze positie in het klassement en ook niet over die van de tegenstander. Wat mij wel aanbelangt, is ons gedrag op het veld."

Tot dusver ongelooflijke job gedaan

Onder de Portugees was Moeskroen aan een revival bezig en die is dus nu even gestuit. "In de tweede helft herkende ik mijn team weer. Als je die eerste 45 minuten buiten beschouwing laat, hebben we het tot dusver ongelooflijk gedaan. Het is goed om na te denken over wat we aan het doen zijn en hoe we mentaal progressie kunnen boeken."