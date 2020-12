Doet Koita voor Waasland-Beveren wat Schrijvers en Ampomah er deden? 22-jarige aanvaller toont dit seizoen zijn klasse

Koita is dit seizoen dé uitblinker bij Waasland-Beveren. De 22-jarige aanvaller etaleerde tegen KRC Genk nog zijn geweldige traptechniek door een vrije trap op heerlijke wijze binnen te trappen.

Aboubakary Koita komt dit seizoen volledig tot ontbolsterling in het shirt van Waasland-Beveren. Toch had hij zeker ook bij andere clubs in eerste klasse kunnen spelen.

Transfers in eigen competitie

In juli 2017 verliet de jonge Belg, die ook de Senegalese nationaliteit heeft, ASV Geel en ging hij aan de slag bij de reserves van AA Gent. Na het eerste seizoen werd Koita opgenomen in de eerste ploeg maar een vroege doorbraak kwam er niet.

AA Gent koos ervoor om Koita uit te lenen aan KV Kortrijk, maar de in Antwerpen geboren aanvaller kon niet helemaal overtuigen. Via een vrije transfer kwam Koita in juli 2019 aan in Waasland-Beveren.

Geweldig seizoen

Met 7 goals in 17 wedstrijden kent Koita een geweldig seizoen. De rechtsvoetige vleugelspeler maakt acties en is beslissend voor doel. Door zijn goede prestaties lijkt de vergelijking op te gaan met de impact die ook Schrijvers en Ampomah hadden bij Waasland-Beveren. Ook in Extra Time hadden de analisten veel lovende woorden over voor de speler Koita. "Hij maakt hele goede acties en bezit over een zeer hard schot. Hij maakt vooral goals van buiten de zestienmeter en dat zie je niet meer veel", aldus Boskamp en Verheyen.