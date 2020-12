Bas Dost de verlosser voor Club? Jan Boskamp stelt zich vragen bij toptransfer

Club Brugge hoopt met Bas Dost eindelijk de spits gevonden te hebben waar het al lang naar op zoek is: een scherpschutter die makkelijk de dubbele cijfers haalt. In Extra Time waren er toch wat vragen bij de transfer.

Jan Boskamp schetste nog eens het profiel van Bas Dost. "Hij is ontzettend sterk in de grote rechthoek en ook sterk in de duels. Als hij de toevoer krijgt zal hij zijn goals maken", legde de Nederlander uit.

Maar van wie moet die toevoer komen? "Diatta en Lang zijn spelers die graag naar binnen komen. Misschien gaan ze het (de voorzetten, nvdr.) oplossen met de wingbacks. Bij Frankfurt speelde hij bijvoorbeeld niet veel omdat ze daar op de counter spelen. En wie gaan ze bij Club Brugge opofferen?"

"Dit is geen goed nieuws voor Charles De Ketelaere", voegde Gert Verheyen er nog aan toe. "Zo veel spelers van Club met een goede voorzet zijn er niet", merkte Franky Van der Elst op.