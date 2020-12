Bijker wil zelfs inleveren om bij KV Mechelen te blijven: "Ik wil niet weg bij deze mooie club, maar zo hard kan voetbal soms zijn"

Lucas Bijker komt de voorbije wedstrijden opnieuw aan de oppervlakte bij KV Mechelen. De flankverdediger beschikt over een aflopend contract Achter De Kazerne, maar wil zelfs inleveren om te blijven. Althans: dat zegt hij tussen de regels door.

KV Mechelen heeft tot één april de tijd om het contract van Lucas Bijker met een seizoen te verlengen. Maar… die éénzijdige optie betekent meteen ook een loonsverhoging voor de 27-jarige Nederlander.

Malinwa is momenteel niet geneigd om de optie te lichten, maar Bijker geeft zelf aan open te staan voor een contractverlenging. En dat zal er in dat geval dan ook eentje zijn zonder loonsverhoging.

Ik teken bij als het van mij afhangt

“Ik teken bij als het van mij afhangt”, is Bijker duidelijk in Het Laatste Nieuws. “Het worden alvast belangrijke maanden. Niet alleen voor het team, maar ook voor mij. Ik wil helemaal niet weg bij deze mooie club, maar ik heb er weinig over te zeggen. Zo hard kan voetbal zijn.”