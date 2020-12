Transfernieuws voor Anderlecht: Warner Hahn is de nieuwe keeper van paars-wit

Anderlecht maakte zopas zijn nieuwste transfer bekend. Doelman Warner Hahn tekende bij Anderlecht een contract tot het einde van het seizoen.

Sinds juli 2020 zat Warner Hahn zonder club nadat hij bij Hereveen transfervrij vertrok. Hahn is een 28-jarige doelman en zal het rugnummer 24 dragen bij Anderlecht. Voor Hereveen kwam Hahn ook al uit voor Feyenoord, waar hij meerdere jaren werd uitgeleend. Zijn jeugdopleiding maakte hij door in Ajax, nadat hij de sprong van Sparta had gemaakt.

Door de langdurige afwezigheid van Hendrik van Crombrugge zal Hahn de concurrentiestrijd aangaan met oude Willem II-bekende Timon Wellenreuther. Hahn tekende tot het einde van het seizoen.