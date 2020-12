Club Brugge gaat in beroep tegen de schorsing van Hans Vanaken

De aanvallende middenvelder kreeg van het bondsparket een schorsingsvoorstel van vier wedstrijden. Club Brugge ging niet akkoord, maar het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal heeft deze middag namelijk bekendgemaakt dat ze het bondsparket in grote lijnen volgen. Club Brugge gaat in beroep.

Het Disciplinair Comité liet weten dat Hans Vanaken voor vier wedstrijdagen geschorst wordt. Twee dagen schorsing en een boete van 2.000 euro voor de fout op Eupen-verdediger Andreas Beck en twee dagen schorsing voor de scheldpartij (kutrefs, kutregels, onnozelaars...) aan het adres van de scheidsrechters. De boete voor de uitlatingen lieten ze wel vallen. Hubert Poncelet, die zich over dit dossier boog, haalde ook aan dat hij geboden was aan de indicatieve tabel omtrent de straffen.

In beroep

Club Brugge laat alvast weten in beroep te gaan. De zaak wordt dinsdag opnieuw behandeld. “We keuren de uitlatingen niet goed en kunnen begrip opbrengen voor een sanctie. Hans excuseerde zich hier eerder al voor. We gaan ervan uit dat indien er hiervoor een sanctie wordt uitgesproken -ongeacht het voorwaardelijk of effectief karakter - dit de standaard zal worden”, laat de Landskampioen weten.

“Maar wat de overtreding - de aanleiding voor de rode kaart - betreft, zijn we in de volle overtuiging dat de uitsluiting volstaat. Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal is van mening dat de overtreding van ‘onvermijdbare aard’ is als gevolg van de spelfase. Bovendien is er geen intentie om de fysieke integriteit van de tegenstander aan te tasten, wat zowel door de speler Andreas Beck als door het bondsparket werd bevestigd. Tenslotte toont Hans Vanaken zich al jaren een voorbeeld van fair play, getuige het feit dat dit zijn eerste rode kaart in Brugse loondienst is in 4,5 seizoenen en meer dan 160 competitiewedstrijden.”, sluiten ze af.