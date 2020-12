Jess Thorup bij FC Kopenhagen: debuut in mineur, wederopstanding, pijnlijke bekeruitschakeling

Once in a lifetime! Zo beschreef Jess Thorup begin november het voorstel om trainer te worden van FC Kopenhagen, de grootste club van Scandinavië. Bijna twee maanden later kijken we hoe het de Deen, die bij Racing Genk verdween als een dief in nacht, vergaat in zijn thuisland.

Na een matige seizoensstart werd Jess Thorup bij Racing Genk aangeduid als opvolger van Hannes Wolf. Thorup begon met gelijke spelen tegen KV Oostende en Waasland-Beveren, maar luidde de kentering in tegen Charleroi. De Deen koos tegen de toenmalige leider voor een 3-4-3 en won met 2-1. Een week later werd vlot de maat genomen van Eupen (4-0) en leek de Genkse motor op toerental…

Nauwelijks een paar dagen later sijpelde het nieuws binnen dat Jess Throup Genk ging verlaten voor een avontuur bij FC Kopenhagen, tot ongeloof van velen. In de Deense hoofdstad moet Thorup de trein weer op de rails krijgen na een slechte competitiestart. FC Kopenhagen stond op een teleurstellende achtste plaats wanneer Thorup begin november overnam.

Debuut in mineur

Uitgerekend tegen FC Midtjylland, de club waarmee hij Deens kampioen werd, maakte hij zijn competitiedebuut. Het werd een oplawaai van jewelste voor Thorup en co: 4-0. Een week later werd in eigen huis verloren van Randers (1-2). Kopenhagen zakte intussen verder weg naar een tiende plaats. Thorup sprak in de Deense pers al van een overgangsseizoen, maar gaf dit weekend in een uitgebreid interview met HLN toe: “Kopenhagen wil altijd het hoogste: kampioen worden. Ook dit seizoen.” Ook in Denemarken speelt de top 6 play-offs, weliswaar zonder halvering van de punten.

Wederopstanding

Na de 0 op 6 rechtte Kopenhagen de rug. De volgende drie wedstrijden werden gewonnen. De laatste competitiewedstrijd voor de winterstop kwam de ploeg van Thorup op eigen veld niet verder dan 1-1 tegen laagvlieger OB. Door de 10 op 12 klom FC Kopenhagen op naar een zesde plaats, op zeven punten achterstand van het leidersduo Midtjylland-Brondby.

Bekeruitschakeling

Ook in het bekertoernooi kreeg FC Kopenhagen al een kater te verwerken. Bij tweedeklasser Avarta ging het niet zonder moeite goed (1-2 winst), maar in de zestiende finales zat het bekeravontuur er al op. Na een 1-1 gelijkspel ging de ploeg van Thorup onderuit in de strafschoppenreeks tegen Midtjylland, waar Dion Cools 89 minuten meespeelde.

Balans

Een vroegtijdige uitschakeling in de beker en tien op achttien in de Deense Superliga: dat is niet wat men verwacht van een topclub als Kopenhagen. De lange winterstop -de competitie hervat pas begin februari- komt voor Jess Thorup dan ook als geroepen. Hij haalde onlangs een nieuwe assistent aan boord en de Denen zullen ongetwijfeld kijken of zich opportuniteiten voordoen tijdens de mercato.