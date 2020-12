Zaak Vanaken zindert na: "Dan moeten ze ook veel spelers tijdens de match beginnen uitsluiten voor véél ergere woorden" en "Refs ergeren zich aan wat bestuur roept vanuit tribune"

Hans Vanaken kent woensdag zijn straf na zijn uitsluiting voor een fout op Beck en zijn uitlatingen over de arbitrage daarna. De analisten zijn echter allemaal duidelijk.

De fout an sich, daar had volgens de analisten wel een rode kaart voor gemogen - al vond Vanaken zelf het een gele kaart. Maar de nasleep (Vanaken sprekt over kutrefs, schijtregels en onnozelaars) die hem mogelijk twee extra speeldagen schorsing oplevert? "Dat is belachelijk", vond Johan Boskamp in Extra Time.

"Als ze daar twee speeldagen voor geven, dan moet je iedereen die zoiets roept tijdens het spel ook meteen uitsluiten", vindt Gert Verheyen. "Er wordt tijdens een match véél erger dan dit geroepen, véél erger."

Robotjes

Filip Joos pikte in: "Je hoort onder de refs dat het niet te geloven is wat er naar hen wordt geroepen. Ze ergeren zich dood aan wat ze allemaal horen vanuit de tribunes, ook vanuit het bestuur en dergelijke. Je hoort het allemaal beter in zo'n leeg stadion."

"Ze maken er robotjes van, van die mensen. Je kan het ook niet los zien van de coronacontext. Alles is nu te horen en Vanaken is nu het ideale slachtoffer om eens een voorbeeld te stellen."