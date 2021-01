Michel Louwagie: "Was Hein bij ons aan het seizoen begonnen, dan stonden we nu tweede"

2020 werd een bewogen jaar, zeker ook voor de Buffalo's. Sinds de komst van Hein Vanhaezebrouck lijkt de rust teruggekeerd in de Ghelamco Arena. Dat ziet ook Michel Louwagie.

In HLN komt Michel Louwagie terug op de Gentse trainerscarrousel van dit seizoen. "Elk trainersontslag is voor mij lastig. Omdat ik altijd een band creëer met trainers, je probeert samen iets te bereiken. Het rare is, je wordt veeleisender doorheen de jaren."

"De voorzitter en ik hebben gewerkt met Sollied, Preud'homme, Vanhaezebrouck... kortom, we hebben gezien hoe het moet. Zo heb ik tegen De Decker eens gezegd: "Wim, je coaching is niet dynamisch genoeg""; aldus Louwagie.

Sinds de komst van Hein Vanhaezebrouck lijkt AA Gent stilaan boven water te komen. "Als ik Hein nu weer bezig zie... Als hij bij ons begonnen was in de zomer, stonden we nu op een tweede plaats", besluit Louwagie.