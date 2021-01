Michel Louwagie werd 65 op 1 januari: "Ik denk elke dag over hoe mijn pensioen zal zijn"

Op 1 januari vierde Michel Louwagie zijn 65e verjaardag. Een wissel van de macht is, hoewel initieel gepland, nog niet aan de orde. In Het Laatste Nieuws spreekt Louwagie vrijuit over zijn pensioen.

"Sinds een paar jaar gaat er geen dag voorbij of ik denk eraan. Ik vertrek elke dag om kwart na acht naar de club en kom ten vroeste om zeven uur thuis. Vaak zelfs veel later. Natuurlijk stel ik me de vraag hoe ik mezelf ga organiseren, me ga aanpassen..."

"Ik wil straks de wereld zien. De laatste keer dat ik twee weken weg was, was in 1990! Ik wil Mexico zien, en Amerika! Of ik New York of Los Angeles al gezien heb? Maar nee, gij weet écht niet wat ik heb opgeofferd voor het voetbal", aldus Louwagie.

Al zal Louwagie ook na zijn loopbaan nog wel eens in de Ghelamco Arena te zien zijn. "Ik zeg niet dat ik nóóit meer naar het stadion zal komen, maar dan zal ik mijn kaart zelf betalen en heel discreet blijven", besluit Michel Louwagie.