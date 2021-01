Interesse uit Sint-Truiden voor Dion Cools alsmaar concreter: ook een eerste huurfase behoort tot de mogelijkheden

Gisteren vernomen we al dat Dion Cools dicht bij STVV zou staan, dit nieuws lijkt alsmaar concreter te worden. Naast een definitieve overgang zou een eerste huurperiode ook een mogelijkheid zijn.

Eind januari 2020 trok Dion Cools de Brugse deur achter zich toe. De 24-jarige rechtsachter was overbodig bij Club Brugge en trok voor één miljoen naar FC Midtjylland.

Bij FC Midtjylland kwam Cools aan 11 wedstrijden. Hierin gaf hij één assist. Na dertien wedstrijden staat FC Midtjylland op een gedeelde eerste plaats in de Deense Superliga.

In het verleden kwam Cools al uit voor Club Brugge en OH Leuven. Een terugkeer naar België lijkt niet ver weg en Peter Maes gaf al aan dat hij nog een extra speler voor de rechterflank erbij wil. Caufriez is voor lange tijd geschorst.

In Denemarken ligt Cools nog tot 2023 onder contract. Moest een definitieve transfer er niet komen, behoort een uitleenbeurt ook zeker tot de mogelijkheden