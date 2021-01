Oulare helemaal opgegeven door huidige ploeg: aanvaller uit de A-kern gezet

Obbi Oulare zal elders zijn carrière moeten herlanceren. Aan de boorden van de maas is er geen plaats meer voor de blessuregevoelige aanvaller. Dat is al eventjes het geval, maar wordt door Standard nu wel erg duidelijk gemaakt.

Volgens La Dernière Heure hebben de Rouches Oulare uit de A-kern gezet. De 24-jarige spits zou in een mail op de hoogte zijn gebracht van de beslissing van de club. Als motivering zou worden verklaard dat zijn prestaties niet voldoen aan de verwachtingen en ook zijn blessures worden aangehaald.

Contract tot 2023

Oulare stond al langer op de lijst van spelers die bij een behoorlijk bod mogen vertrekken. Oulare heeft nog een contract tot 2023. Hij zou dus wel wat moeten opleveren indien een geïnteresseerde ploeg zich voor hem meldt en Standard kan de extra inkomsten goed gebruiken.

Oulare brak als youngster door bij Club Brugge en trok in 2016 naar het Engelse Watford. De blessurezorgen bleven aanhouden, wat resulteerde in uitleenbeurten aan Zulte Waregem, Willem II, Antwerp en Standard. De ploeg uit Luik haalde hem definitief in huis, maar ook het huidige seizoen werd gekruid met blessureleed. Oulare moet voortaan meetrainen met de U21.