'Jeugdinternational en Genks toptalent kiest voor Marokkaanse nationale ploeg'

Bij KRC Genk beschikt men met onder andere Maarten Vandevoordt, Luca Oyen en Pierre Dwomoh over een nieuwe gouden lichting van jeugdig talent. De Limburgers zijn dan ook één van de hofleveranciers voor de nationale Belgische jeugdploegen.

De zestienjarige Bilal El-Khannous is zo een zekerheidje voor de nationale jeugdploegen de afgelopen jaren. Volgens Marokkaanse media kiest de aanvallende middenvelder van de U18 van Genk voortaan echter voor de Marokkaanse nationale ploeg.

Bilal El Khannouss is zestien en tekende in juli vorig jaar zijn eerste profcontract bij de Genkies. In de Genkse jeugdopleiding wordt hij bijzonder hoog ingeschat.

"Bilal is een creatieve nummer 10 die altijd veel lef toont en dominant is in zijn spel. We zijn verheugd dat zo'n talent bewust kiest voor KRC Genk om zich verder te blijven ontwikkelen", klonk het toen bij technisch directeur van de academie Koen Daerden.