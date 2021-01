Later zal blijken hoe proper zijn handen zijn, maar: Peter Maes is aanwinst voor 1A

Meer dan twee jaar na zijn ontslag bij Sporting Lokeren maakte Peter Maes begin december zijn opwachting in de Jupiler Pro League. Dankzij de negen op negen vlak voor de jaarwisseling kon STVV 2021 met de nodige ademruimte induiken.

En de hand van Maes daarin is erg zichtbaar. Hoe proper die hand is, zal later dit jaar blijken. Maar dat de Limburger een aanwinst is voor het trainersgilde in 1A, staat buiten kijf.

Huzarenstukje bij Lommel

Wat hij vorig seizoen bij Lommel deed, was niet meer of minder dan een huzarenstukje. Toen Maes overnam in oktober '19 stond Lommel allerlaatste, achter Roeselare en Sporting Lokeren. Met erg beperkte middelen toverde Maes Lommel om tot een moeilijk te ontwrichten elftal, dat amper goals incasseerde. Lommel ontliep de play-downs, die er door het faillissement van Sporting Lokeren niet meer toe deden. Desondanks kreeg de prestatie van Maes (en Lommel) niet de aandacht die ze verdiende.

Organisatie

Ook bij STVV doet Maes wat hij als geen ander kan: een goede organisatie in balverlies neerzetten. Vijf verdedigers, drie middenvelders en de twee spitsen ter hoogte van de middenlijn: begin er maar aan als tegenstander. Dat Schmidt in de laatste wedstrijden amper een goal moest incasseren, hoeft niet te verbazen.

Maar ook in balbezit doet STVV knappe dingen. Wat de Kanaries op Sclessin bij momenten op de mat toverden, deed de aanwzige journalisten de wenkbrauwen fronsen. Met snel en verticaal voetbal gaat STVV erg veel ploegen pijn doen in de omschakeling.

Gok pakt goed uit

En dan is er nog Maximiliano Caufriez. De centrale verdediger had het niet gemakkelijk op bezoek bij Zulte Waregem. Peter Maes zette tot ieders verbazing Caufriez op de rechterflank. Een schot in de roos, niet enkel in die wedstrijd. Dat de hoogblonde verdediger een hele tijd moet toekijken vanop de strafbank, is dan ook een serieuze streep door de rekening van Maes en co.

Ook Yuma Suzuki komt helemaal boven water. De 24-jarige Japanner scoorde telkens in de laatste drie wedstrijden. De spits wordt een belangrijk wapen voor STVV in de degradatiestrijd, die zwaarder dan ooit tevoren lijkt te gaan worden.