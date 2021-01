Standard dumpt twee spitsen in B-kern en gaat op zoek naar beter alternatief: "Zijn pas de zestiende(!) aanval van het land"

Standard zette Oulare en Avenatti in de B-kern en Mbaye Leye zal als T1 de ballen niet zelf kunnen binnen trappen. En dus is er werk aan de winkel.

De beslissing om Avenatti en Oulare naar de B-kern te verwijzen? "De beslissing is genomen in het belang van Standard en dan is er soms 'collateral damage'. Het is heel moeilijk te verteren voor een speler, we willen zo snel mogelijk een oplossing vinden", aldus Mbaye Leye.

Maar het is tijd voor actie, beseft de club: "We moeten iets ondernemen als de aanvallers niet efficiënt zijn", pikte sterke man Alexandre Grosjean in.

"We zijn momenteel maar de zestiende aanval van het land. Dat is echt niet goed en dat is een ferme wake-upcall. We moeten een aanvaller recruteren die aan onze verwachtingen voldoet en we kunnen er geen vijf houden."