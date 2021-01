Degryse heeft raad voor smaakmaker Club Brugge: "De Ketelaere mag niet met zich laten sollen"

Vanaf zijn doorbraak is het allemaal enorm snel gegaan voor Charles De Ketelaere. Op zijn negentiende is hij al één van dé sterkhouders van Club Brugge. Een voordeel is ook dat hij op verschillende posities kan spelen. Al moeten ze daar niet te ver in gaan, oordeelt Marc Degryse.

De voormalige voetballer bespreekt de polyvalentie van de Club-youngster in Het Laatste Nieuws. "De Ketelaere mag niet met zich laten sollen. Ik hoor 'ze' zeggen: 'Het is een voordeel voor Charles om op zovele posities te spelen.' Ik vind dat onzin. De Ketelaere moet een positie claimen. Of ze gaan blijven leuren met hem."

Degryse vreest in dat geval dat er wel zeer verschillende zaken van de speler gevraagd gaan worden in de komende weken. "Wat gaat Club nu doen met De Ketelaere? Eerst een paar matchen op de plaats van Vanaken zolang die geschorst is? En wat als Dost intussen is gaan scoren? Waar zet je hem? Ga je er Lang uithalen? Neen, hé."

Zelfs met al wat hij reeds heeft laten zien, blijft het dus ook voor De Ketelaere zaak om zich te blijven bewijzen. "Het beste wat De Ketelaere nu kan doen, is scoren. Dan kan Clement hem er niet meer uithalen. Ik wil hem minstens 10 doelpunten zien maken."

Tweede spits

Heeft Degryse dan een uitgesproken voorkeur over welke positie De Ketelaere moet innemen in het Brugse elftal? "Hij is een speler voor het centrum. Een tweede spits."