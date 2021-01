Youri Mulder verbaasd over Club Brugge: "Voetbal wordt onvoorspelbaar"

Voetbalanalist Youri Mulder is verbaasd over de overgang van Bas Dost naar Club Brugge, maar het zegt volgens de Nederlander wel veel over blauwzwart.

In Nederland kijken ze blijkbaar vreemd op van de transfer van Bas Dost richting Club Brugge. “Een Bundesligaspeler, die daar niet in het afvoerputje zit, maar bij een goed gestructureerde club en daar een bepaalde status verwierf, verhuist naar een Belgische titelkandidaat”, zegt Mulder aan Knack. Volgens Mulder is dat een fantastische zet. Voor Club Brugge althans. “Een statement, hetgeen de ambitie van Club Brugge weergeeft.” Eentje waar blauwzwart ook veel voordeel uit zal halen. “Bas is een ouderwetse targetman.” Mulder vergelijkt Dost met René Eijkelkamp. “Het voetbal evolueerde natuurlijk, maar René was vooral aan de bal heel goed. Het gekke aan hem bleef dat je zijn technisch vermogen wat onderschatte. Maar René kon ongelofelijk sterk de bal vasthouden. Dat is ook een gave waarover Bas beschikt en dat kan alleen maar voordelig uitdraaien. Je spel wordt hierdoor meer onvoorspelbaar omdat je kunt terugvallen op bijkomende varianten.”