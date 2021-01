De man die STVV meer slagkracht vooraan moet bezorgen traint al mee

Ilombé Mboyo is aangekomen bij STVV en was reeds gekleed in trainingstenue van de Kanaries. De officiële aankondiging is dus voor vandaag nog.

STVV zocht een aanvaller en dat wordt dus Petit Pélé Mboyo, die de voorbije seizoenen voor Kortrijk uitkwam. STVV wordt zijn zesde Belgische club. Hij tekende bij de Kanaries een contract voor 2,5 jaar. Hij droeg eerder al het truitje van Cercle Brugge, Genk, Gent en Charleroi. De aanvaller kende ook een periode bij FC Sion. Hij scoorde dit seizoen acht keer voor Kortrijk.