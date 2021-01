Leko vindt dat hij zijn opdracht volbracht heeft: "Ze hebben tien miljoen euro meer in kassa dan voor ik er was"

Ivan Leko begint aan zijn avontuur bij Shanghai SIPG. De Kroaat moet Antwerp FC dan wel achterlaten, maar kijkt tevreden terug op zijn verblijf op de Bosuil. Meer zelfs: hij is ervan overtuigd dat het stamnummer één beter af is dan enkele maanden geleden.

Ivan Leko blikt vlak voor zijn vertrek naar China terug op de periode bij de Great Old. "Ik heb mijn opdracht de voorbije maanden goed volbracht", aldus de Kroatische coach bij VTM Nieuws. "Het eerste punt zijn altijd de resultaten. Ten tweede was het mijn bedoeling om goed voetbal te brengen en ten derde wil ik de spelers altijd beter maken."

Leko beseft dat hij Antwerp FC middenin het seizoen in de steek laat. "Maar het bestuur is intelligent genoeg. Ze weten goed genoeg dat ze nu tien miljoen euro meer in hun kassa hebben. Dan spreek ik over prijzengeld, Europese bonussen en de marktwaarde van de spelers die gestegen is. Bovendien bestaat Antwerp opnieuw in het Europese voetbal."