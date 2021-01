Veegt Onuachu straks een 19 jaar oud record van de tabellen?

Paul Onuachu zit na zijn hattrick van woensdagavond in Eupen aan 18 goals in 18 matchen. De laatste die dat kunstje flikte was Wesley Sonck. Die had er na 18 matchen zelfs... 21.

In het seizoen 2001-2002 zette Sonck die prestatie neer. Hij eindigde dat seizoen op 30 stuks en werd zo de laatste topschutter die de magische kaap van 30 doelpunten in een seizoen bereikte. Ervan uitgaande dat Onuachu ook play-off 1 zal spelen, heeft hij nog 20 matchen om aan dat aantal te geraken... John van den Brom zei eerder al in Extra Time dat hij een foto van Sonck zou ophangen om Onuachu te motiveren. We weten niet of hij dat gedaan heeft, maar de boomlange Nigeriaan blijft ze wel vlotjes binnen stampen. Ook vanop de stip, waar hij ze alle vijf tegen de netten trapte.