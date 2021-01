Verhuis Percy Tau brengt voor Anderlecht-fans ook wat opluchting met zich mee

Sinds aangekondigd werd dat Tau naar de Engelse club terugkeerde, werd de sociale media van Brighton overspoeld door Zuid-Afrikanen. Die volgen Tau trouw naar welke club hij ook gaat.

Bij Anderlecht was dat ook het geval, tot soms grote frustratie van de Belgische fans. Die zagen hun comments amper nog tussen de stortvloed aan Zuid-Afrikaanse mentions.

🤷‍♂️ After looking at our mentions... 😅#BHAFC 🔵⚪️ https://t.co/CDNk5Ls2ps