Hernan Losada: "Spelers aantrekken in januari is altijd een gok, tenzij je een Dost of Denswil kan gaan halen"

Het is opvallend stil op het Kiel wat betreft transfers. Dat de Mannekes personele versterking kunnen gebruiken, is nochtans een feit. "Ik heb enkele beloften laten overkomen om toch aan twintig spelers te geraken", vertelde Losada op zijn wekelijkse persbabbel.

Na het gebruikelijke spervuur aan vragen was het Losada zelf die nog een laatste onderwerp aansneed. "Moeten jullie niets weten over transfers", vroeg de Argentijn zich af, waarna hij van wal stak.

"Spelers aantrekken in januari is nooit gemakkelijk. En zeker nu niet. Nieuwkomers moeten een meerwaarde zijn én onmiddellijk inzetbaar zijn. Dat is altijd een gok, tenzij je natuurlijk een Bas Dost of Stefano Denswil kan gaan halen. Dat zijn zekerheidjes", aldus Losada, die goed op dreef was.

Door blessures is de al smalle kern van Hernan Losada erg uitgedund. Versterking is dan ook welkom, beseft de Argentijn. "Ja, heel graag, zeker gezien de blessurelast. Maar we gaan niet zomaar iemand halen om de kern te vergroten. Als er een opportuniteit is dat ons kan helpen, dan is hij natuurlijk meer dan welkom. En anders doen we het met deze kern", aldus Losada. "Het helpt ons natuurlijk dat we er goed voor staan, waardoor we wat dat betreft niet te zot moeten doen."

Al is het voor Losada vooral op rechtsachter wel behelpen. "Met Dom, Reda en Mboko zijn drie pionnen geblesseerd die daar kunnen spelen. Het is dus aan mij om inventief te zijn. We zullen zien hoe we dat gaan invullen tegen AA Gent."