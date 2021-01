Nog een Anderlecht-huurling die graag wil blijven: "Het was liefde op het eerste gezicht"

Paul Mukairu staat in de basis bij Anderlecht, maar zijn prestaties zijn momenteel toch nog wat wisselvallig. Hij wil graag blijven, maar Anderlecht moet drie miljoen dokken om zijn aankoopoptie te lichten. Dus is er nog wat werk aan de winkel.

Mukairu wil zich er alvast op toeleggen. “Ik hoop om een betere Paul Mukairu te worden. Vooral op koppen en afwerken heb ik nog veel werk. Ik ben iemand die in het moment leeft en niet te ver vooruitkijkt, dus ik ga er voor mezelf ook geen cijfers op plakken in termen van aantal goals of assists. Als we elke week winnen en ik scoor nooit, maar blijf verbeteren, dan is dat prima", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Mukairu hoopt dat hij Anderlecht kan overtuigen. “Ik ben hier graag. Het was liefde op het eerste gezicht met Anderlecht en er wordt geweldig voor mij gezorgd, dus ik zou heel graag blijven. Maar dat is niet aan mij.”