Noa Lang maakt ploegmaat beter: "Dat zegt hij ook tegen mij" en "Hij wordt onderschat"

Noa Lang heeft niet lang nodig gehad om indruk te maken bij Club Brugge. Op sociale media hebben de fans Ajax al meermaals bedankt om hem te laten gaan. De Nederlander is niet alleen goed, hij maakt ook zijn ploegmaats beter.

Lang heeft zich uitermate snel geïntegreerd in de kleedkamer van blauw-zwart. "Ik kan het goed vinden met Charles De Ketelaere in de aanval. Krépin Diatta heeft goeie acties, is een echte buitenspeler. Mats Rits vind ik een heel onderschatte speler. Het is misschien niet altijd acht of negen, maar het is ook nooit vijf. Hij is altijd stabiel.”

En straks krijgt hij er met Bas Dost nog een landgenoot en goalscorer bij. “Hij is een echte spits. We moeten zorgen dat hij de bal in de zestien krijgt, dan is het gewoon goal. Is het niet met zijn hoofd, dan is het met zijn voet.”

Maar één speler maakt hij echt beter: David Okereke. “Dat zegt hij ook tegen mij. Hij vindt het lekker om met mij te spreken omdat ik hem begrijp. Toen ik hier kwam, speelde hij niet. Maar telkens als hij invalt, gebeurt er iets. Hij brengt energie, diepte, is echt wel snel. En ik vind dat hij het ook wel snapt. Hij ziet het en hij scoort.”