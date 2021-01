OFFICIEEL: Sven Vandenbroeck zet Afrikaans avontuur verder in Marokko

Eerder deze week stapte Sven Vandenbroeck op bij FC Simba, uit Tanzania. Zaterdag werd duidelijk waarom. De 41-jarige Vandenbroeck ondertekende immers een contract voor twee seizoen bij FAR Rabat.

Eerder plaatste Vandenbroeck zich met FC Simba voor het eerst voor de groepsfase van de Afrikaanse Champions League. Dat hij daarna zelf opstapte, kwam als donderslag bij heldere hemel.

Nu gaat Sven Vandenbroeck, die als speler onder meer uitkwam voor Lierse, KV Mechelen en Roda JC, aan de slag in Marokko. Hij tekende een contract voor twee seizoen bij FAR Rabat, dat op een tegenvallende elfde plaats (op veertien ploegen) staat in de Marokkaanse hoogste klasse.

Eerder was Sven Vandenbroeck aan de slag als assistent-trainer bij OHL en Kameroen, waarna hij bij Zambia bondscoach werd. Na FC Simba in Tanzania is nu dus Marokko aan de beurt.