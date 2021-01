Onuachu had meer dan één keer kunnen scoren en laat met Genk leiderspositie liggen: "Dit is een gemiste kans"

Na zijn hattrick in Eupen was Paul Onuachu opnieuw de man op wie de ogen gericht waren. De Nigeriaan liep ook in Kortrijk vaak in de kijker en had voor rust enkele keren kunnen scoren. Hij maakte slechts één dolepunt, dat was niet genoeg om Genk aan puntengewin te helpen.

"We zijn allemaal ontgoocheld", reageert Onuachu na nederlaag. "We hadden te veel zelfvertrouwen. We waren niet zo scherp in eerste helft. Kortrijk deed het goed. Nadien was het te laat om terug te komen. Kortrijk dicteerde de tweede helft. Zij wonnen de tweede ballen. Om kansen te creëren, moet je die tweede ballen winnen. Kortrijk had meer energie."

Een kopballetje van Muñoz, meer was het niet dat Genk kon voorleggen na de pauze. "In andere wedstrijden hebben we wel kansen gecreëerd. Het was niet onze dag." Genk gaat zo niet voorbij Club Brugge naar de leiding. "Dit is een gemiste kans", vindt Onuachu. Wel deed de spits eens te meer de netten trillen. "Het doet altijd goed om te scoren. Dat heeft niet alleen effect op mij, maar op iedereen."

Te relaxed bij grote kans

Voor rust waren er wel mogelijkheden voor hem om nog meer te scoren. "Zeker bij die pass van Théo Bongonda, dat was een goede kans. Ik was misschien wat te relaxed. Ik dacht dat de keeper ver voor zijn doel stond en speelde de bal traag in de hoek, maar hij kon er nog bij."

Bongonda speelde Onuachu wel onmiddellijk aan. Het zit dus weer goed tussen hen beiden na dat penalty-incident uit de vorige wedstrijd. "Dat gebeurt in het voetbal, dat is emotie. We hebben het opgelost. We zijn professioneel. Je moet leren van je fouten."