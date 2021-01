Bas Dost stelt Brugse fans op 45 minuten gerust bij debuut: "Hij is wat we nodig hadden"

Dertien minuten en Bas Dost joeg zijn eerste in de Jupiler Pro League tegen de touwen. "Lekker afgewerkt, al was de bal van Charles perfect", sprak de 31-jarige Nederlander nuchter. Bij Club Brugge kan men gerust zijn. Deze Dost zou wel eens de missing link kunnen zijn.

We gaan niet beweren dat Bas Dost de monden liet openvallen in zijn eerste 45 minuten op de Belgische velden. Anderzijds werd het snel duidelijk dat de 18-voudige Nederlandse international alles in huis heeft om het Brugse spitsenprobleem eindelijk naar het verleden te verwijzen.

Na dertien minuten opende hij zijn rekening voor Club Brugge. Perfect assist van De Ketelaere, maar de manier waarop Bas Dost de volley met de binnenkant van de schoen tegen de netten joeg, getuigt van grote klasse en zelfvertrouwen. "Ik was extra geprikkeld bij mijn debuut, maar ook in mijn tweede wedstrijd zal ik willen scoren. Ik heb goals nodig", gaf Dost na afloop toe.

Grappig moment: Bas Dost wilde na zijn doelpunt Charles De Ketelaere met een innige omhelzing bedanken voor diens fraaie assist. De youngster was echter lucide genoeg om de knuffel af te wijzen.

Presence

Niet dat Bas Dost, die voor vier miljoen overkwam van Eintracht Frankfurt, voor het overige wereldschokkende dingen deed. Maar hij koos wel steevast goed positie tussen de Truiense centrale verdedigers. Het viel op dat met name Noa Lang en Charles De Ketelaere erg vaak de boomlange spits zochten.

Ook Simon Mignolet was na afloop tevreden met wat hij zag van zijn kersverse ploegmaat. De ervaren doelman weet dat blauw-zwart met Dost een extra wapen in handen heeft. "Bas is een killer, maar als aanspeelpunt voorin maakt hij het ook makkelijker voor ons. Niet enkel zijn doelpunten, maar ook zijn presence gaat een en ander veranderen voor ons. Hij is iemand met ervaring die onze voorlinie kan leiden, iets wat we nodig hebben."

Domper op de feestvreugde was de vroegtijdige wissel. Al gaf Dost aan dat het vooral uit voorzorg was. Vermoedelijk gaat het om een contractuur in het bovenbeen. De wedstrijd van komende zondag in en tegen Beerschot zou niet in het gedrang mogen komen.