Oudste profvoetballer ter wereld krijgt er ook op zijn 53ste(!) niet genoeg van en gaat nog langer door

De titel van 'oudste profvoetballer ter wereld' zal nog niet meteen van schouders veranderen. De 53-jarige Kazuyoshi Miura is dat immers momenteel en gaat nog een jaar langer door. De Japanner heeft zijn contract bij zijn club Yokohama FC met een jaar verlengd.

Binnen anderhalve maand viert Miura zijn 54ste verjaardag en dat gaat hij dus nog doen als profvoetballer. Miura begon aan zijn professionele voetbalcarrière in 1986. De meeste van zijn voetbaljaren bracht Miura door in zijn thuisland.

1 seizoen in Serie A

Het laatste buitenlandse avontuur kwam er in het seizoen 2005-2006 met een uitleenbeurt aan het Australische Sidney. Eén seizoen is Miura actief geweest in een Europese topcompetitie. In 1994-1995 speelde hij bij Genoa in de Serie A. Als Japans international heeft hij 89 caps achter zijn naam staan.

Sinds maart 2017 is Kazuyoshi Miura de oudste profvoetballer van de wereld. Dat blijft dus zeker nog één seizoen langer zo.