Zeldzame vorm van lymfeklierkanker aangetroffen bij Sol Bamba

Sol Bamba lijdt aan een zeldzame vorm van lymfeklierkanker, zo maakt Cardiff City maandag bekend via de clubsite.

“We zijn moeten helaas onze supporters op de hoogte brengen van het tragische nieuws dat Sol Bamba gediagnosticeerd is met het Hodgkinlymfoom”, zo leidde de club het nieuws in. Onder begeleiding en met de steun van het medische team is Sol onmiddellijk begonnen met een chemokuur.” Cardiff verzoekt daarbij om de privacy van de geboren Ivoriaan en zijn familie te respecteren.

“Sol is, zoals we hem kennen, met een zeer positieve instelling aan het gevecht tegen de ziekte begonnen en hij zal tijdens zijn strijd een belangrijk onderdeel blijven vormen van the Bluebirds-familie. Tijdens de behandeling zal Sol zijn teamgenoten ondersteunen bij wedstrijden en ook blijft hij onze jongere spelers begeleiden binnen de academie, waar hij zich zal blijven ontwikkelen als coach”, zo klinkt het bericht. “We steunen je allemaal, Sol.”

Bamba staat sinds 2016 onder contract bij Cardiff, waar hij in totaal tot 117 officiële wedstrijden kwam. Voordat de Franse Ivoriaan de overstap maakte naar de club uit Wales, kwam hij onder meer uit voor Leeds United, Palermo, Leicester City en Hibernian. Verder speelde de 1,92 meter lange verdediger ook nog 27 wedstrijden in het nationale elftal van Ivoorkust, waaronder drie duels op het WK 2014.