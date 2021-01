De nuchtere West-Vlaming in Charles De Ketelaere: "Mijn ego heeft die likes niet nodig"

Charles De Ketelaere is oververdiend Belofte van het Jaar geworden. Het succes zal de nuchtere West-Vlaming echter niet naar het hoofd stijgen.

De Ketelaere geeft duidelijk niets om roem. "Dat er op mijn Instagramaccount geen foto van mij met de kampioenenbeker staat? Ik ben niet zo bezig met sociale media. Het liefst van al zou ik niets posten. Ik krijg daar toch niet echt voldoening van. Die 'likes' en zo: mijn ego heeft dat niet nodig", klinkt het in HLN.

"Ik vond het wel jammer dat ik mijn eerste titel niet echt heb kunnen vieren. Zonder fans... Pffff... Ik heb alleen een klein glaasje champagne gedronken. Waar mijn kampioenenmedaille is? Geen idee... Ik weet het echt niet. Misschien in de keuken, in een kastje. Of ergens in mijn slaapkamer."

"Nu, ik zou ze binnen de vijf minuten wel vinden, hoor. Want ik ben eigenlijk een zeer propere jongen - bij mijn vriendin toch. Of als ik alleen zou wonen. Maar nu kuist mama nog mijn kamer. En als je weet dat ze dat doet, dan kijk je er een beetje minder naar... Da's een beetje ondankbaar, hé."