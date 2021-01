Wat de crisiscel van de KBVB te zeggen heeft: "De kans is groot dat er afgestevend wordt op een blanco seizoen in het amateurvoetbal"

De crisicel van de KBVB kwam vandaag bij elkaar om de situatie in het amateurvoetbal te bespreken. Ze namen nog geen definitieve beslissing, maar de situatie lijkt zo goed als hopeloos met het oog op een herstart.

"De crisiscel van de KBVB is vandaag samengekomen en stelt vast dat de geplande heropstart midden februari 2021 van de amateurcompetities gelet op de huidige omstandigheden en de evolutie van de pandemie in het gedrang komt."

"Indien de sanitaire situatie op korte termijn niet verbetert, is de kans erg groot dat er wordt afgestevend op een blanco seizoen in het amateurvoetbal. De KBVB volgt de situatie en de beslissingen van het overlegcomité in dit verband op de voet."