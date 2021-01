Beerschot ontkent dat recordaankoop - die zelfs niet meer in de selectie zit - vertrek wil forceren

Je weet dat een speler nog niet veel aan de bak is gekomen als je een foto zoekt bij Photonews en er amper één te vinden is. Blessing Eleke, de spits van Beerschot, zit in die categorie. Mogelijk wil hij al vertrekken bij Beerschot.

Er zijn geruchten dat hij een vertrek wil forceren, maar die worden door de club ontkend, schrijft GvA. Eleke zat afgelopen weekend zelfs niet in de kern, terwijl hij gewoon fit was. De beloften David Mukuna en Senne Ceulemans kregen de voorkeur op de recordaankoop van vorige zomer. Beerschot haalde hem voor een slordige 1,5 miljoen euro, maar voorlopig kwam hij maar 8 keer in actie. Daarvan één keer als basisspeler. Een goal heeft hij nog niet gemaakt.





