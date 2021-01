Sire! Waar zijn alle Belgen?

Opvallende vaststelling na 20 speeldagen in de Jupiler Pro League. Er zijn bij de 10 beste doelpuntenmakers maar twee Belgen in de rangschikking.

De Nigeriaan Paul Onuachu is de trotse 'Gouden Stier' in de Jupiler Pro League. Hij kon dit seizoen al 19 keer scoren voor Racing Genk in 20 wedstrijden. Zijn achtervolger, de Fransman, Thomas Henry van OHL kon al 14 keer de netten vinden.

De derde in topscorelijst is Theo Bongonda, eerste Belg en tweede speler van Racing Genk in de topscorelijst.

De tweede Belg in de topscorelijst is Gianni Bruno van Zulte Waregem. De Belgische spits, die zijn volledige opleiding in Frankrijk genoot, staat juist nog in de top 10 met 8 doelpunten.

Alle andere spelers binnen de top 10 hebben een andere nationaliteit. Op zich niet verrassend want uit de cijfers blijkt dat van de 532 spelers onder contract bij de 18 ploegen uit de Jupiler Pro League er 320 een buitenlands paspoort bezitten (60,15%) (bron Transfermarkt.com)