Paul Onuachu moest de duimen leggen voor Lior Refaelov, maar dat kon hij wel plaatsen. De topschutter van de Belgische competitie was blij om er bij betrokken te worden.

“Refaelov is een mooie laureaat”, zegt hij bij HLN. “Zelf heb ik het ook prima gedaan, maar er kan er maar één winnen. Weet je, ik ben trots en blij dat ik op het podium sta. Ik vond het ook leuk om eens deel uit te maken van zo’n evenement. Ondanks de pandemie was alles heel knap georganiseerd.”

Onuachu kan nu de woorden van Jan Ceulemans waarmaken: meer dan 25 keer scoren. “Ik ga mijn best doen”, beloofde de Genkse aanvalsleider. “Tegelijk ga ik er me ook niet te veel op focussen of mezelf extra druk opleggen. Dat zou toch maar een averechts effect hebben.”