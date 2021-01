Maes ziet heel veel mogelijkheden met Mboyo en neemt hem in bescherming

Alles lijkt erop te wijzen dat Mboyo samen met Suzuki het vaste spitsenduo bij STVV zal worden. Coach Peter Maes neemt het alvast op voor Mboyo.

De combinatie Suzuki met Mboyo lijkt de beste keuze voor Maes en STVV. “Of ze complementair zijn, zal de toekomst uitwijzen”, zegt Peter Maes aan Het Belang van Limburg.

Al zal het wel nog enige tijd vragen voor dit helemaal is zoals het zou moeten zijn. “Sowieso moeten ze wennen aan een nieuwe situatie. Dat is voor Brüls ook het geval. Mboyo heeft voor sommigen de perceptie tegen, maar we zien op training heel veel ambitie en goesting.”

En dat heeft niet alleen te maken met er fysiek te staan. “Dat was ook in de oefenwedstrijd tegen Westerlo te zien. Al speelde hij daar maar één helft. Mboyo en Brüls zijn dertigers, maar hun leeftijd heeft hen slimmer gemaakt.”