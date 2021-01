📷 KRC Genk stelde zich vragen over de staat van het veld en speelde de verloren partij tegen Moeskroen onder voorbehoud

KRC Genk beleefde een moeilijke avond op Le Canonnier. Het ging met 2-0 onderuit tegen Moeskroen, maar het laatste over deze wedstrijd is zeker nog niet gezegd. De Limburgers speelden de wedstrijd onder voorbehoud omwille van de slechte staat van het veld.

Het was even schrikken voor KRC Genk bij hun aankomst in Henegouwen. Het veld zag er door de vallende sneeuw vrijwel onbespeelbaar uit. De vrijwilligers van Moeskroen bundelden nochtans al hun krachten samen om het veld speelklaar te krijgen.

Moeskroen beschikt niet over een veldverwarming, en door het falen van het alternatief kregen we door de sneeuw een mix van een besneeuwd,glad en modderig terrein. Combinerend voetballen was dus allebehalve mogelijk tijdens de partij, een heleboel spelers hadden zelfs moeilijkheden om op hun benen te blijven staan.

Volgens Het Laatste Nieuws hadden de bezoekers al voor de aftrap hun twijfels over de staat van het veld. Daarom hebben ze de wedstrijd ook onder voorbehoud gespeeld. Het laatste is hier dus zeker nog niet over gezegd. Benieuwd of deze wedstrijd nog een staartje krijgt.

Eender had KV Kortrijk ook al zijn wedstrijd onder voorbehoud gespeeld. Als beide ploegen gelijk krijgen kunnen ze nog winnen met een fortfaitscore.

À Mouscron, ça joue. Curieux de voir l’état du terrain après l’échauffement. En tout cas, le terrain des Hurlus sera foutu pour le reste de la saison. #elevenproleague @ElevenSportsBEf pic.twitter.com/DPDYewHkxE — Quentin Volvert (@QVolvert) January 16, 2021