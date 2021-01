Moet Mbaye Leye vrezen voor een vertrek? 'Buitenlandse interesse voor Maxime Lestienne'

Op sportief vlak lijkt Standard opnieuw de rug te rechten, maar financieel woekert het nog steeds in Luik. De club is dan ook op zoek naar oplossingen voor bepaalde spelers. Het dreigt een sterkhouder te verliezen.

Onder Mbaye Leye weet Standard weer wat winnen is. Het behaalde een vlekkeloos rapport na overwinningen tegen Waasland-Beveren en Cercle-Brugge. Toch heerst er nog steeds een financiële crisis in Luik. Het bestuur zoekt deze winter naar oplossingen voor overbodige spelers om de loonlast te verminderen. Daarnaast dreigt het dus ook een sterkhouder te verliezen.

Volgens La Dernière Heure heeft Al-Whada zijn zinnen gezet op Maxime Lestienne. De ploeg uit de Verenigde Arabische Emiraten bracht al een bod van één miljoen uit voor de 28-jarige flankaanvaller. Het Luikse bestuur was nog niet volledig overtuigd en vraagt minstens 3 miljoen euro. Bij een eventuele overstap zou Maxime Lestienne herenigd worden met ex-ploeggenoot Paul-José Mpoku.

Maxime Lestienne is al enkele seizoenen een vaste waarde in het elftal van Standard. Dit seizoen startte hij in de Jupiler Pro League al 15 keer in de basis. Goed voor vier doelpunten. De Rouches trokken eender al João Klaus aan voor het aanvallende compartiment.