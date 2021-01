De toekomst van 1A: er moeten enkele belangrijke knopen doorgehakt worden op de Algemene Vergadering van de Pro League

Volgende week dinsdag staat er opnieuw een Algemene Vergadering van de Pro League op de planning. Het is er eentje waarin er enkele cruciale beslissingen over de toekomst van het Belgisch voetbal zullen genomen worden.

Het is waarschijnlijk een van de meest gevoelige dossiers van de afgelopen jaren: de competitieformule van 18 clubs in 1A. Deze is in leven geroepen door alle moeilijkheden die de coronapandemie met zich meebracht, maar het zal volgende week opnieuw op tafel worden gesmeten.

De Algemene Vergadering moet dan beslissen over een eventuele verlenging van deze formule voor een extra seizoen (tot en met het seizoen 2022-2023), volgens Le Soir zou de meerderheid alvast akkoord gaan met het voorstel.

Verder zal er ook nog beslist worden of er vanaf volgend seizoen meerdere beloftenploegen zullen aantreden in 1B. Voorzitter van de Pro League, Peter Croonen, is alvast voorstander en ook Vincent Kompany sprak er zich al positief over uit.