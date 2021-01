Jonge ex-doelman van KV Mechelen en KAA Gent laat weten waarom hij keepershandschoenen opbergt: "Ik vond mijn geluk in iets anders."

Anthony Swolfs stopt met voetballen. De 23-jarige keeper die tot voor kort bij het Nederlandse FC Dordrecht speelde, maakte het nieuws zelf bekend op zijn sociale media. Vandaag geeft hij meer uitleg omtrent zijn keuze.

Anthony Swolfs speelde tijdens zijn jeugd bij Club Brugge, daar maakte hij indruk en werd hij weggeplukt door KV Mechelen. Officiële speelminuten in het eerste elftal van KV Mechelen kwamen er niet, maar Anthony maakte opnieuw indruk bij de beloften en versierde zo een transfer naar KAA Gent. In januari 2018 tekende Swolfs zijn contract in de Ghelmaco Arena. Daar werd hij derde doelman na Lorve Kalinic en Yannick Thoelen. Uiteindelijk werd hij aan Waasland-Beveren uitgeleend waar zijn vader Olivier Swolfs aan de slag was als CFO.

Maar wegens gebrek aan speelminuten in de Belgische eerste klasse besloot Anthony zijn kans te wagen in de Nederlandse Keukendivisie. "Als jonge keeper moet je ervaring opdoen en spelen.", vertelde hij toen nog.

Dus tekende hij in seizoen 19/20 een contract bij Telstar. Daar kreeg hij aanvankelijk wel zijn kans onder de lat. Maar toen al begonnen de twijfels hem parten te spelen. Hij vond steeds minder plezier in het spel. Toch zette hij door, maar de trainer bleek zijn voorkeur steeds meer te geven de andere doelman. Hij rondde het seizoen af met 6 cleansheets in 20 wedstrijden.

Tijdens de voorbereiding van het nieuwe seizoen trok hij de deur van Telstar achter zich dicht en vertrok hij naar het Nederlandse FC Dordrecht. In totaal heeft Swolfs 21 wedstrijden gespeeld voor de West-Nederlandse ploeg. Maar kort voor de winterstop moest Anthony iets van het hart.

"Het ging niet meer. Ik heb de club kort voor de winterstop laten weten dat ik wenste te stoppen met profvoetbal. Natuurlijk was de clubleiding hard geschrokken van mijn keuze. Maar ze snapten ergens wel waarom. Ik was al enkele jaren bezig met iets productiefs voor mezelf te vinden naast het profvoetbal. Zo heb ik eerst Spaans en Frans gevolgd. Ook heb ik een opleiding International Business afgerond. Maar veel deed ik daar uiteindelijk niet mee. Dat was ook mijn passie niet.", aldus Swolfs.

Beleggerswereld

"Een goede vriend van mij introduceerde me uiteindelijk in de wereld van beleggen. Hij was daar al een tijdje mee bezig en het interesseede me wel. Na enkele maanden hadden we besloten om samen een bedrijf op te richten. De samenwerking verliep meteen vlot en ons bedrijf begon het steeds beter en beter te doen. Maar het nam ook steeds meer tijd in beslag. Het werd steeds moeilijker om het te combineren met mijn carrière als profvoetballer. Ik wist dat ik op een gegeven moment een keuze ging moeten maken. En al snel besefte ik dat ik ondertussen veel meer plezier en geluk haalde uit mijn bedrijf en het beleggen dan uit het voetbal zelf.

Maanden getwijfeld

"Uiteindelijk heb ik toch maanden getwijfeld want ik wist, kiezen is verliezen.", zegt Swolfs. "Maar ik ben er zeker van dat dit de juiste keuze is voor mij. En ik verwacht wel dat ik nog een weerslag ga krijgen, maar dat is normaal. 'I'd take it, honestly.'"

Reactie van de club

"Ik ben echt blij met hoe de club het heeft aangepakt. Natuurlijk waren ze aanvankelijk hard geschrokken. Ik had ze nog ook nog nooit eerder verteld over mijn bedrijf. En wat doe je als je eerste doelman plots zegt dat hij wil stoppen? Ik snap het wel hoor. Dus echt blij waren ze niet. Absoluut niet. Ze hoopten natuurlijk ook nog iets aan mij te kunnen verdienen. Toen ik bij hen tekende was het eigenlijk nog mijn missie om terug een stap hoger te geraken. Eventueel terug naar de Belgische eerste klasse, of de Eredivisie. En stilletjesaan begon er ook interesse te komen, maar ergens heeft dat me ook gedwongen om deze keuze vroeger te maken. Als een club veel geld voor me zou neertellen, zou ik een grotere verantwoordelijkheid hebben om verder te spelen. Het zou ook niet eerlijk zijn tegenover hen. Dus ik heb mijn keuze gemaakt en ik sta er ook achter. De club zei dat ze mijn beslissing respecteerden maar vroegen me om nog te blijven tot er een vervanger was.

Moment aangebroken

"Toen de club een vervanger had gevonden was het moment aangebroken om eindelijk afscheid te nemen van de voetbalwereld. Ik was niet eens zeker als ik die laatste wedstrijd nog ging kunnen spelen of ze de nieuwe doelman al gingen zetten. Maar ik mocht toch nog één keer onder de lat staan en zo kon ik nog één keer alles geven. Best ironisch eigenlijk. Ik eindigde mijn laatste wedstrijd als prof met een cleansheet én haalde het Team of the Week van de Keukenkampioen Divisie. 'Going out with a bang', zoals ze zeggen."