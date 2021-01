Floptransfer van Anderlecht richting uitgang? 'Deense ploegen tonen interesse in verdediger'

De passage van Anderlecht-verdediger Bubacarr Sanneh was allesbehalve een succes. De recordtransfer komt niet aan spelen toe onder Vincent Kompany. Hij mocht al langer de club verlaten, maar nu lijkt dus een terugkeer naar de Deense competitie mogelijk.

Anderlecht betaalde in 2018 maar liefst acht miljoen euro voor Bubacarr Sanneh, maar de verdediger kon in Brussel nooit overtuigen. Hij staat dan ook al een lange tijd op de lijst met vertrekkers. Paars-wit geraakte maar niet verlost van de 26-jarige Gambiaan die meetraint met de B-kern, maar daar lijkt nu verandering in te komen.

Bubacarr Sanneh geniet volgens Het Laatste Nieuws namelijk van Deense interesse, Aarhus GF en SønderjyskE toonden interesse. De verdediger was voor zijn Belgische passage ook al actief op de Deense velden. Toen kwam hij uit voor Horsens en FC Midtjylland. Voor Anderlecht is dit ook een interessante zaak, zo verliest het een stevige loonlast en maakt het extra ruimte voor mogelijke nieuwkomers.