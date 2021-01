Afgelopen zaterdag in de tribune, tegen AA Gent een uur op het veld: "Gemakkelijk is dit niet"

Minuut 30. Kristian Thorstvedt staat klaar om in te vallen bij Racing Genk, dat dan al twintig minuten met een mannetje minder staat te voetballen tegen AA Gent. "Ik was zelf verrast dat de coach me zo vroeg in de wedstrijd aanmaande om op te warmen", gaf de jonge Noor toe.

Dat John van den Brom Thorstvedt verkoos boven Kouassi of Hrosovsky is opmerkelijk. Afgelopen zaterdag zat de 21-jarige middenvelder zelfs niet in de selectie tegen Moeskroen. "Ja, ik was dan ook echt verrast dat de coach me al vroeg opdroeg om te gaan opwarmen", vertelde Thorstvedt na afloop op de persconferentie.

"Ik ben vooral blij dat we niet met lege handen achterblijven, ook al had ik natuurlijk nog een kans (bal op de paal, nvdr.) en mist Theo die penalty. We speelden een erg goede tweede helft. Ik denk dat er heel veel positieve zaken uit deze wedstrijd te halen zijn. Iedereen liep voor elkaar. Ito zorgde voor chaos voorin. We hebben getoond dat we ook als een echt team kunnen spelen. Zondag krijgen we een zware uitwedstrijd bij de leiders voorgeschoteld, maar we hebben vertrouwen geput uit deze wedstrijd."

Dat is zeker ook het geval voor Kristian Thorstvedt zelf. Zijn laatste basisplaats dateert alweer van eind oktober, in de uitwedstrijd tegen AA Gent. De jonge Noor moet sindsdien vrede nemen met een plaatsje op de bank en uitzonderlijk zelfs op de tribune."Het is niet gemakkelijk om steeds op de bank te zitten, maar ik blijf hard werken om beter te worden en klaar te zijn wanneer ik een kans krijg. Ik heb vanavond erg veel moeten lopen, veel duels uitgevochten, maar ik ben blij met mijn bijdrage vanavond", besloot een moegestreden Kristian Thorstvedt, die in januari 2020 voor 1.5 miljoen overkwam van Viking FK.