OHL-talent hoopt snel zijn debuut te maken, maar droomt stiekem van Belgische topclub: "Daar ligt mijn hart nog altijd een beetje"

Bij OHL beschikt men met Kamal Sowah over een toptalent. Er zijn echter nog andere veelbelovende youngsters die aan het wachten zijn op een kans.

Oregan Ravet is na het vertrek van doelman Daniel Iversen naar Leicester City een plaatsje in de hiërarchie gestegen en is nu tweede doelman bij OHL. Met Rafa Romo heeft de 19-jarige een steivige concurrent in doel, maar toch hoopt de keeper snel zijn debuut te maken.

De youngster werd opgeleid bij Standard en geeft op het digitaal huis van de Leuvense club aan ooit nog eens het shirt van de Rouches te willen dragen.

"Mijn hart ligt nog altijd een beetje bij Standard. Ik volg nog steeds alle wedstrijden van de Rouches en hoop daar ooit in het doel te kunnen staan. Begrijp me niet verkeerd, mijn focus ligt nu volledig op OHL. Maar als kind was ik vurige supporter van Standard en dat zal nooit veranderen."