Kenny Saief (ex-Anderlecht en KAA Gent) is klaar voor zijn comeback

Kenny Saief is klaar voor zijn comeback. Na onder andere blessureleed en een minder succesvol avontuur bij RSC Anderlecht en in de MSL, waagt hij zijn kans bij de Poolse middenmotor Lechia Gdansk.

Kenny Saief tekende in februari 2020 bij het Poolse Lechia Gdansk. Bij die middenmoter probeert hij te werken aan zijn comeback na een moeilijke periode: “Ik moest een stap terugzetten en luisteren naar mijn lichaam”, liet Saief bij Het Nieuwsblad weten.

Kenny Saief speelde meer dan honderd officiële wedstrijden voor KAA Gent. Hij draagt de Buffalo’s nog steeds een warm hart toe en volgt de tweede ambtstermijn van Hein Vanhaezebrouck in Gent op de voet. Zijn Israëlische landgenoot Yonas Malede, die vorige week bij de Buffalo’s tekende kent hij dan ook persoonlijk. "Ik hoop dat hij belangrijk kan zijn voor KAA Gent.", aldus Saief.

Na zijn avontuur bij KAA Gent maakte de Amerikaans-Israëlische speler de overstap naar RSC Anderlecht. Daar kon hij nooit potten breken. Vervolgens werd hij uitgeleend aan Cincinatti maar ook in de MLS leek het maar niet te lukken. De Israëlier had ook vaak last van blessures waardoor hij vaker aan de kant stond dan hem lief was.

Maar nu timmert hij dus aan zijn comeback in Polen.