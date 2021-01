Dit was de beste zomertransfer in de Jupiler Pro League, als we de wetenschap mogen geloven

Wetenschappers van de KU Leuven hebben op basis van wedstrijddata onderzocht wie de beste zomertransfer in de Jupiler Pro League was.

Voor de berekening van de scores gebruikt de KU Leuven twee systemen. Het VAEP-systeem gebruikt alle mogelijke acties, zowel aanvallend of verdedigend. Het XT-systeem kijkt vooral naar passes en dribbels van de spelers. Het VAEP brengt dus een ruimer beeld van de speler.

Als alle waardes opgeteld worden en gedeeld worden door de speelminuten kun je voor elke speler een bepaalde kwaliteit aangeven. Voor dit onderzoek kwamen enkel spelers met meer dan 450 speelminuten, het equivalent van vijf wedstrijden, in aanmerking.

Op basis van het VAEP-systeem is Maxime D’Arpino die van Orléan Loiret naar KV Oostende kwam de beste transfer geweest, op de voet gevolgd door Gilles Dewaele die Westerlo voor KV Kortrijk inruilde. Bogdan Mykhaylichenko van Anderlecht staat op de derde plek. Jean Butez (Antwerp) en Joseph Efford (Waasland-Beveren) vervolledigen de top vijf van het klassement.

Wordt er volgens het XT-systeem gekozen, dan is Mamadou Koné van Eupen de beste. Ook hier neemt Gilles Dewaele (KV Kortrijk) de tweede plaats in. Adriano van Eupen is nummer drie, Jules Van Cleemput die van KV Mechelen naar Charleroi verkaste staat vierde. Ook hier is Joseph Efford (Waasland-Beveren) de nummer vijf.