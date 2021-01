De kwelduivel van Anderlecht: "De moeilijkste? Die kans van Diaby"

Zijn ploegmaats zwoegden, Nordin Jackers deed de rest. Als Anderlecht al eens een bal door het bos kreeg, was daar het Waaslandse sluitstuk om de nul op het bord te houden.

Jackers had twee geweldige reflexen in huis op een kopbal van Dauda en een inzet van Diaby van dichtbij. "Welke de moeilijkste was? Toch wel die van Diaby. En dat hakje van Dimata was ook niet makkelijk. Of ik de perfecte match speelde? Die bestaat niet volgens mij. Je hebt altijd details die je beter kan doen", aldus Jackers zelf.

Zijn coach en ploegmaats waren lovender dan hij voor zichzelf was. "Hij is een heel goeie keeper", knikte kapitein Leonardo Bertone. "Gelukkig hadden we hem, want hij was heel goed. Hij speelde een bijzonder sterke match."

Jackers heeft dit seizoen ook al boter op het hoofd gehad, maar dat was in één klap vergeven. "Een jonge doelman moet je soms fouten laten maken. Vandaag heeft hij ons een punt bezorgt", aldus Nicky Hayen.