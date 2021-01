Celta de Vigo wil sterkhouder van OHL aantrekken

Oud-Heverlee Leuven moet hopen dat het deze maand geen topspelers de club nog ziet verlaten. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want er is interesse vanuit het buitenland. Celta de Vigo aast op een sterkhouder van OHL.

Oud-Heverlee Leuven moet hopen dat het deze maand geen topspelers de club nog ziet verlaten. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want er is interesse vanuit het buitenland. Celta de Vigo aast op een sterkhouder van OHL.

Spaanse media weten dat Thomas Henry een grote kandidaat is om de nieuwe spits te worden van de Spaanse club. Henry is met 16 goals en 4 assists in 20 wedstrijden aan een zeer sterk seizoen bezig. De Franse aanvaller ligt nog tot medio 2023 onder contract en heeft volgens Transfermarkt.nl een marktwaarde van 1,8 miljoen euro.



Henry werd onlangs ook bij Antwerp genoemd, maar hij is wellicht te duur voor de Great Old.