"Willen niet naïef zijn" en "Nog een heel zwaar programma op het einde": De zaken die Peter Maes er bij STVV inslijpt (15 op 21)

Met 15 op 21 onder Peter Maes heeft STVV wel degelijk een revival ingezet. Definitief het degradatiespook bannen is echter nog niet gelukt. En het programma is nog zwaar, zoveel is duidelijk.

In de maand april wacht nog een loodzwaar slot met Mechelen, Genk en Anderlecht. En dus willen ze bij STVV zo snel mogelijk zoveel mogelijk punten verwerven. Dat is ook wat Peter Maes aan zijn troepen heeft meegegeven.

"Elke wedstrijd is moeilijk, we gaan proberen er volop elke match ervoor te gaan, laatste matchen zijn nog heel erg moeilijk, dus we willen zoveel mogelijk punten gaan pakken", is de coach duidelijk.

Put

"We zijn uit een diepe put gekropen en staan er nu beter voor dan een aantal weken geleden", beseft Steve De Ridder. "We mogen niet denken dat we een wereldploeg zijn en moeten gewoon blijven de punten proberen pakken."

De coach beaamt: "We moeten op het resultaat spelen en niet altijd naïef voetballen. Dat is wat we nodig hebben." Met 15 op 21 zijn de Kanaries op dreef, al blijft de kloof met de staartploegen nog altijd relatief klein.