KVO-Coach Alexander Blessin: "Veld van Zulte mag geen excuus worden zondag"

Er is al veel gezegd en geschreven over het veld van Zulte Waregem. Van mopjes van de buren van KV Kortrijk op twitter, tot een open brief van de West-Vlaamse ploeg zelf. Maar volgens de coach van KV Oostende, Alexander Blessin, mag de staat van het veld geen excuus zijn.

Alexander Blessin beseft dat ze zondag voor een moeilijke opdracht zullen staan in het Regenboogstadion. Niet zozeer op vlak van de tegenstander, maar eerder door de staat waarin het veld van Zulte zich bevindt. Toch wil de coach van KV Oostende van geen excuses weten:

"Tegen KV Kortrijk hebben we ook gespeeld in de sneeuw. En we hebben ons aangepast. Dit zal veel zwaarder zijn, maar als je in je hersenen laat sluipen dat je moe bent, dan zal je dat ook voelen. Het is een mentale kwestie."

Toch beseft de coach dat spelen op een ondergesneeuwd veld nog net iets anders is dan spelen op een veld waar de graszoden volledig zijn losgekomen. Het veld van Zulte Waregem is momenteel één groot modderveld.

Staat van veld op 21 januari 2021 tijdens Zulte Waregem - OH Leuven:

"Onze missie voor Zulte, waar we zullen spelen zonder gras (lacht), zal zijn vertrekken met die drie punten op zak. Ik verwacht een moeilijke, vuile en modderige wedstrijd. Het zal vermoeiend zijn voor de spelers, maar zowel fysiek als mentaal zullen we klaar zijn. Daar ligt onze focus nu al. We zullen ons aanpassen en knokken voor de punten.", aldus de coach.